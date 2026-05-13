Свитолина обошла Шарапову по числу побед на турнире в Риме
Сегодня, 13 мая, украинская теннисистка 10-я ракетка мира Элина Свитолина одержала победу в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Со счётом 2:6, 6:4, 6:4 она обыграла Елену Рыбакину (Казахстан). Для украинки это 24-й выигрыш во встречах в итальянской столице с 2009 года.
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 21:00 МСК
Элина Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
Елена Рыбакина
По числу побед в Риме Свитолина вышла на третье место, уступая Виктории Азаренко (27 побед) и Иге Швёнтек (25). Она сравнялась по этому показателю с бывшей теннисисткой американкой Сереной Уильямс (24) и обогнала россиянку Марию Шарапову (23).
В 1/2 финала турнира в Риме Элина Свитолина сразится с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.
