Элина Свитолина объяснила, благодаря чему в этом сезоне вернулась на высокий уровень

10-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина высказалась по поводу улучшения собственных результатов в сезоне-2026. Спортсменка отметила, что важную роль в возвращении на высокий уровень сыграла её дочь Скай.

— В этом сезоне вы показываете потрясающий теннис после непростых последних лет. С чем вы связываете этот великолепный период в карьере?

— После рождения нашей прекрасной дочери Скай для меня особенно ценно переживать такие моменты на корте. Возвращение в топ-10, участие в больших матчах, победы в них — всё это дарит мне невероятные и очень дорогие сердцу эмоции, которые мотивируют продолжать и добиваться ещё большего, — сказала Свитолина в интервью на корте.

Сегодня, 13 мая, Элина Свитолина вышла в полуфинал Рима, обыграв Елену Рыбакину в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:4).