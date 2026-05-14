Маттео Берреттини вышел в 1/8 финала «челленджера» в Валенсии

Итальянский теннисист бывшая пятая ракетка мира Маттео Берреттини одержал победу в 1/16 финала «челленджера» в Валенсии (Испания). Со счётом 6:4, 6:2 он обыграл соперника из Японии Дэниэла Таро (335-й номер рейтинга).

Матч длился 1 час 26 минут. За это время итальянский теннисист допустил две двойные ошибки, выполнил шесть эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Японский спортсмен реализовал один брейк-пойнт из шести, не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил две подачи навылет.

В 1/8 финала соревнований в Испании Маттео Берреттини сыграет с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельей.