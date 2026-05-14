Даниил Медведев прокомментировал победу в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над аргентинцем Тьяго Тиранте (6:3, 6:2) в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

«Мой бэкхенд был в ударе. Да, думаю, я сыграл очень хорошо. Мне нравятся условия здесь, на центральном корте: мяч отскакивает чуть выше и летит чуть медленнее — это позволяет мне по‑настоящему использовать бэкхенд так, как мне нравится. Я хорошо подавал, хорошо принимал, но бэкхенд, без сомнения, стал сегодня ключевым. Я выполнял его очень чисто, с сильным вращением — и это отлично работало. Тиранте — крепкий игрок, особенно на грунтовом покрытии, поэтому я доволен тем, как провёл матч. Счёт 6:3, 6:2 — хороший результат, и я с нетерпением жду следующего матча», — приводит слова Медведева We love tennis.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусом.