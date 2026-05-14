Александр Зверев рассказал, почему не будет участвовать в турнире в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему не будет участвовать в турнире ATP в Гамбурге (Германия).

— Что ты собираешься делать сейчас? В первую очередь отдохнуть перед Парижем?

— Да, может быть, это шанс в тот тяжёлый период, который я переживаю. Я смогу отдохнуть, зарядиться энергией и быть готовым на 100% к «Ролан Гаррос». Я смогу отдохнуть несколько дней. У меня сейчас почти две недели до моего следующего матча, так что да. Я надеюсь, что смогу использовать это время с пользой, — приводит слова Зверева We love tennis.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 16 по 23 мая.