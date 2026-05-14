«Понял, что выше пятой строчки не поднимусь». Рублёв — об изменениях в стиле своей игры

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об изменениях в своей игре, которые произошли перед сезоном-2026. Он отметил роль Марата Сафина, который сейчас тренирует своего соотечественника.

— Почему вы решили изменить свою игру именно в межсезонье?

— Потому что я понял, что выжал максимум из своего прежнего стиля и выше пятой строчки с такой игрой не поднимусь. Игроки сильнее меня были куда более разносторонними. Я почувствовал, что упёрся в пределы своего тенниса, построенного вокруг форхенда. Мне казалось, этого достаточно, но столкнулся с реальностью.

— Почему не начали эту перестройку раньше?

— Не то чтобы я этого не хотел. Просто построение новой игры занимает годы. Даже улучшить какой-то удар на несколько процентов — это месяцы работы. Одно дело менять что-то на тренировке, когда ты спокоен. Совсем другое — довериться этому удару в матче, под давлением. Что ты выберешь в важный момент: рискнуть новой схемой, в которой ещё не уверен, или вернуться к тому, что умеешь и что столько раз приносило результат? Чтобы отказаться от игры, которую строил годами и которая принесла тебе столько успехов, нужна огромная психологическая работа. Нужно принять, что поначалу из-за этого ты, возможно, будешь проигрывать. Принимать поражения тяжело, но сейчас я готов к этому.

— В чём конкретно заключаются изменения?

— Мы много разговариваем с Маратом. Он делится своим опытом, помогает мне установить это новое «программное обеспечение». С ним я чувствую больше спокойствия. Иногда лучше вообще не думать — иначе начинаешь путаться и разваливаешься. Стараюсь чаще идти к сетке после своих ударов. С моей мощью у меня много удобных мячей для завершения у сетки, но раньше я выходил вперёд, только если был уверен на 100%, что выиграю очко. Теперь делаю это и при раскладах 70 на 30, иногда даже 50 на 50, — приводит слова Рублёва L'Équipe.