Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей на 13 мая

Вчера, 13 мая, в Риме (Италия) продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. WTA-1000 в Риме (Италия). 1/4 финала. Результаты матчей на 13 мая:

Джессика Пегула (США, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 4) — 6:1, 6:2;

Элина Свитолина (Украина, 7) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 2:6, 6:4, 6:4.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, занимавшая в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она проиграла бельгийке Элисе Мертенс.