«Не понимал, зачем жить». Рублёв рассказал, как Сафин помог ему выбраться из депрессии

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился подробностями сложного периода в своей жизни. Он отметил, что из депрессии ему помог выбраться тренер и бывший теннисист Марат Сафин.

— Несколько месяцев назад вы говорили, что вам тяжело находить смысл в жизни теннисиста…

— (Перебивает.) Это касалось не только тенниса. Я вообще не видел смысла в жизни, меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым… Звучит драматично, и мне сложно точно описать, что я тогда чувствовал, потому что сейчас я этого уже не ощущаю. Но тогда я оказался на самом дне. Полностью потерял себя, был разбит на куски. Сейчас всё гораздо лучше.

— Как вам удалось выбраться?

— Я перепробовал тысячу вещей, но по-настоящему мне помог Марат. Знаете, как открывают капот машины и смотрят, что внутри. Он сделал то же самое с моим мозгом. Он словно вскрыл мою голову — и многие ответы начали появляться сами собой. Мы глубоко во всё это погрузились, и я стал видеть всё больше. До этого у меня были разные терапии и другие вещи, без которых я бы не пришёл к Марату. Всё это в итоге помогло мне почувствовать себя намного лучше, — приводит слова Рублёва L'Équipe.