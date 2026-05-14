Главная Теннис Новости

«Не понимал, зачем жить». Рублёв рассказал, как Сафин помог ему выбраться из депрессии

«Не понимал, зачем жить». Рублёв рассказал, как Сафин помог ему выбраться из депрессии
Андрей Рублёв и Марат Сафин
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился подробностями сложного периода в своей жизни. Он отметил, что из депрессии ему помог выбраться тренер и бывший теннисист Марат Сафин.

— Несколько месяцев назад вы говорили, что вам тяжело находить смысл в жизни теннисиста…
(Перебивает.) Это касалось не только тенниса. Я вообще не видел смысла в жизни, меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым… Звучит драматично, и мне сложно точно описать, что я тогда чувствовал, потому что сейчас я этого уже не ощущаю. Но тогда я оказался на самом дне. Полностью потерял себя, был разбит на куски. Сейчас всё гораздо лучше.

— Как вам удалось выбраться?
— Я перепробовал тысячу вещей, но по-настоящему мне помог Марат. Знаете, как открывают капот машины и смотрят, что внутри. Он сделал то же самое с моим мозгом. Он словно вскрыл мою голову — и многие ответы начали появляться сами собой. Мы глубоко во всё это погрузились, и я стал видеть всё больше. До этого у меня были разные терапии и другие вещи, без которых я бы не пришёл к Марату. Всё это в итоге помогло мне почувствовать себя намного лучше, — приводит слова Рублёва L'Équipe.

