Теннисный матч турнира в Риме прерывали из-за файеров после игры «Лацио» и «Интера»
Корт на четвертьфинальном матче турнира в Риме между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери в Риме оказался окутан густым дымом от файеров, запущенных на соседнем футбольном стадионе после матча «Лацио» и «Интера», сообщает The Tennis Letter в социальной сети X.
Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 23:50 МСК
Рафаэль Ходар
2-й сет
0 : 1
Лучано Дардери
Из-за этого стало крайне тяжело что-либо разглядеть — система электронного определения аута не может отслеживать мяч, поэтому матч пришлось приостановить.
Фото: Кадр из трансляции
После паузы матч возобновился.
Напомним, 13 мая в Риме проходил финал Кубка Италии, в котором «Лацио» принимал «Интер». Матч закончился победой миланского клуба со счётом 2:0.
