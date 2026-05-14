Теннисный матч турнира в Риме прерывали из-за файеров после игры «Лацио» и «Интера»

Корт на четвертьфинальном матче турнира в Риме между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери в Риме оказался окутан густым дымом от файеров, запущенных на соседнем футбольном стадионе после матча «Лацио» и «Интера», сообщает The Tennis Letter в социальной сети X.

Из-за этого стало крайне тяжело что-либо разглядеть — система электронного определения аута не может отслеживать мяч, поэтому матч пришлось приостановить.

После паузы матч возобновился.

Напомним, 13 мая в Риме проходил финал Кубка Италии, в котором «Лацио» принимал «Интер». Матч закончился победой миланского клуба со счётом 2:0.