Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Ходар — Лучано Дардери, результат матча 14 мая 2026, счет 1:2, 1/4 финала турнира ATP 1000 в Риме

Рафаэль Ходар с «баранкой» проиграл Лучано Дардери в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме уступил сопернику из Италии Лучано Дардери, занимающему в мировом рейтинге 20-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 0:6.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 23:50 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 0
7 7 		5 6
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

По ходу матча Ходар сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Дардери подал навылет один раз, сделал шесть двойных ошибок и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 18.

Теннисный матч в Риме был прерван по ходу встречи, так как корт оказался окутан густым дымом от файеров, запущенных на соседнем футбольном стадионе после матча «Лацио» и «Интера».

В следующем круге 24-летний Дардери сразится с норвежским теннисистом Каспером Руудом (25-й номер рейтинга).

Календарь «Мастерса» в Риме — 2026
Сетка «Мастерса» в Риме — 2026
Материалы по теме
Фото
Теннисный матч турнира в Риме прерывали из-за файеров после игры «Лацио» и «Интера»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android