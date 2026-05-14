Рафаэль Ходар с «баранкой» проиграл Лучано Дардери в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

34-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар в матче 1/4 финала «Мастерса» в Риме уступил сопернику из Италии Лучано Дардери, занимающему в мировом рейтинге 20-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 0:6.
По ходу матча Ходар сделал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Дардери подал навылет один раз, сделал шесть двойных ошибок и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 18.
Теннисный матч в Риме был прерван по ходу встречи, так как корт оказался окутан густым дымом от файеров, запущенных на соседнем футбольном стадионе после матча «Лацио» и «Интера».
В следующем круге 24-летний Дардери сразится с норвежским теннисистом Каспером Руудом (25-й номер рейтинга).
