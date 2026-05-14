«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 13 мая

13 мая в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир серии «Мастерс» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами восьмого игрового дня.
Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. 1/4 финала. Результаты матчей на 13 мая:
Каспер Рууд (Норвегия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:1, 1:6, 6:2
Рафаэль Ходар (Испания) – Лучано Дардери (Италия) – 6:7, 7:5, 0:6
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл Янника Синнера.