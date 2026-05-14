Определилась первая пара полуфиналистов «Мастерса» в Риме — 2026

Стала известна первая полуфинальная пара грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает с нею ознакомиться.

Так, в первом полуфинале турнира встретятся 20-я ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Лучано Дардери и 25-й номер рейтинга 27-летний представитель Норвегии Каспер Рууд. Их матч состоится 15 мая.

Рууд в четвертьфинале был сильнее россиянина Карена Хачанова (6:1, 1:6, 6:2), а Дардери переиграл в непростом матче 19-летнего испанца Рафаэля Ходара (7:6, 5:7, 6:0).

Другая полуфинальная пара станет известна после того, как сыграют оставшиеся четвертьфиналы: Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 14) и Даниил Медведев (Россия, 9) — Мартин Ландалус (Испания, 94).