Турнир ATP-1000, Рим, 2026 год: расписание на 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) продолжится грунтовый теннисный турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-1000, Рим, 2026. 1/4 финала. Расписание матчей на 14 мая:

14:00 — Янник Синнер (Италия, 1) — Андрей Рублёв (Россия, 12).

20:00 — Мартин Ландалус (Испания, LL) — Даниил Медведев (Россия, 7).

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.