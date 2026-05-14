Гауфф обошла Андрееву и Пегулу по числу побед с камбэком в WTA-туре в 2026 году

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала восьмую победу с камбэком на уровне WTA в 2026 году, превзойдя россиянку Мирру Андрееву и американку Джессику Пегулу (семь) и став абсолютным лидером по этому показателю среди всех игроков в этом сезоне.

В четвертьфинале «тысячника» в Риме (Италия) Гауфф обыграла россиянку Мирру Андрееву (седьмая в рейтинге) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. В 1/2 финала Кори сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет € 7 228 080. В прошлом году турнир WTA-1000 в Риме выиграла итальянка Жасмин Паолини.