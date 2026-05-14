«Это лучшая победа в моей карьере». Дардери — о выходе в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:0.

— Лучано, уже за полночь… ты играл три часа, мне почти неловко тебя интервьюировать. Насколько это значимо?

— Думаю, это лучшая победа в моей карьере из-за толпы и всего здесь, в Риме. Впервые в полуфинале, играть здесь — это мечта. Да, было сложно, потому что мы начали около 11 вечера, корт был очень медленным. Рафа — потрясающий игрок. Ему всего 19 лет. У меня были шансы во втором сете, но потом он сыграл просто невероятно. Просто продолжал бороться, и я очень счастлив, — сказал Дардери в интервью на корте.