Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это лучшая победа в моей карьере». Дардери — о выходе в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

«Это лучшая победа в моей карьере». Дардери — о выходе в 1/2 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии

20-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Ходаром в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:0.

Рим (м). 1/4 финала
13 мая 2026, среда. 23:50 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 0
7 7 		5 6
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

— Лучано, уже за полночь… ты играл три часа, мне почти неловко тебя интервьюировать. Насколько это значимо?
— Думаю, это лучшая победа в моей карьере из-за толпы и всего здесь, в Риме. Впервые в полуфинале, играть здесь — это мечта. Да, было сложно, потому что мы начали около 11 вечера, корт был очень медленным. Рафа — потрясающий игрок. Ему всего 19 лет. У меня были шансы во втором сете, но потом он сыграл просто невероятно. Просто продолжал бороться, и я очень счастлив, — сказал Дардери в интервью на корте.

Материалы по теме
Рафаэль Ходар с «баранкой» проиграл Лучано Дардери в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android