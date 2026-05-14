Янник Синнер — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 14 мая, на грунтовых кортах «Мастерса» в Риме (Италия) проходят матчи 1/4 финала. 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

Счёт личных встреч Синнера и Рублёва — 7-3 в пользу Янника. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025, где Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.