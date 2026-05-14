«Вы надеетесь, что я облажаюсь?» Зверев пожаловался на монтаж видео Tennis Channel

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к Tennis Channel, выразив своё разочарование монтажом юмористических видео в социальных сетях организации.

Зверев отреагировал на публикацию, где у игроков проверяли знание римских цифр. Зверев появляется пару раз, но не показывают, ответил ли он на самый сложный вопрос.

«Только один случайный вопрос. Почему я делаю все эти промоигры и активности, но каждый раз, когда делаю правильно и угадываю, вы это вырезаете? Просто спрашиваю: вы специально заставляете меня тратить время зря или надеетесь, что я облажаюсь, чтобы показать? Знаю, что есть игроки, которых вы хотите ненавидеть, и другие, которых вы любите, так что хватит заставлять меня тратить время зря», — написал Зверев в социальных сетях.