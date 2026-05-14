«Со временем учишься понимать, что тебе нужно». Алькарас — о важности ментального здоровья

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о важности психологического здоровья.

«Со временем учишься понимать, что тебе нужно. Бывали времена, когда я не останавливался, чтобы отдохнуть, и это приводило к плохой игре, травмам или… Скажем так, всё заканчивалось плохо.

Думаю, что оно [психологическое здоровье] так же важно, как и забота о теле, если не важнее. Есть люди, которые совершенно справедливо одержимы эстетикой тела. Но для меня забота о своем разуме не менее важна», — приводит слова Алькараса Vanity Fair.

Напомним, в текущем сезоне Алькарас провёл лишь один грунтовый турнир – «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил в финале Яннику Синнеру. Далее испанец выиграл один матч в Барселоне, после чего стало известно о травме его запястья. Из-за неё Алькарас отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе на «Ролан Гаррос» — 2026.