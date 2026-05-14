Главная Теннис Новости

Алькарас — о Синнере: когда соревнуешься на таком уровне, дружба — дело непростое

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с четырёхкратным чемпионом мэйджоров, лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Мы показываем миру, что можем выкладываться на все 100, стараясь нанести друг другу как можно больше урона во время игры, пытаясь победить, а вне корта просто быть двумя парнями, которые отлично ладят друг с другом.

Мы помогаем друг другу выкладываться на полную. Мы боремся за одну и ту же цель, но нет необходимости ненавидеть друг друга, потому что мы хотим одного и того же. Когда ты соревнуешься на таком уровне, настоящая дружба – дело непростое. Но это возможно, я полностью это поддерживаю», — приводит слова Алькараса Vanity Fair.

«Со временем учишься понимать, что тебе нужно». Алькарас — о важности ментального здоровья
