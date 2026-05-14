«Это часть теннисной карьеры». Берреттини — о поражении в первом круге «Мастерса» в Риме

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о раннем поражении на «Мастерсе» в Риме (Италия). В первом круге он уступил Алексею Попырину из Австралии со счётом 2:6, 3:6.

«Это часть теннисной карьеры. Бывают хорошие недели, а бывают и не очень. Важно смотреть в долгосрочную перспективу, что я и делал на протяжении всей своей карьеры. Нужно стараться улучшать свои результаты каждую неделю, чтобы повышались и психологические, и физические, и теннисные навыки. В этом году я плохо сыграл в Риме, хотя это очень важный для меня турнир, но самое главное — это хорошее физическое состояние перед соревнованиями. В ближайшие месяцы нас ждут ключевые турниры, такие как «Ролан Гаррос» и Уимблдон, и мы работаем над тем, чтобы подойти к ним с большей уверенностью», — приводит слова Берреттини Punto de Break.