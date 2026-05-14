Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини объяснил, почему решил принять участие на «челленджере» в Валенсии (Испания).

«Всегда любил эту страну, мне нравится играть в Испании. Я играл в этом клубе пару раз несколько лет назад, как раз когда работал с Рамоном Пунцано, физиотерапевтом, здесь, в Валенсии. Также давно знаком с Пабло Андухаром, он очень хорошо отзывался о турнире, поэтому все эти факторы заставили меня решить приехать сюда. Мне нравится погода, жара, люди… Я очень счастлив», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Берреттини на турнире в Валенсии вышел в 1/8 финала, где сыграет с аргентинским теннисистом Камило Уго Карабельи.