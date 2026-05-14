Маттео Берреттини: в 30 лет понимаю, что рейтинг — это не всё

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о своём отношении к месту в мировом рейтинге. Сейчас теннисист занимает 100-е место в рейтинге ATP.

— Бадоса в интервью сказала, что ей тяжело принять новую ситуацию — далеко от топ-5 и сейчас вообще вне топ-100. Ты тоже касался вершины, у тебя было что-то подобное?

— Немного да, этот спорт показывает, какова жизнь на самом деле: бывают моменты хорошие и плохие. Реальность в том, что большую часть жизни я всегда старался улучшаться, не влетел в топ-10 сразу после выхода в тур. Я много лет провёл в юниорском туре, на «фьючерсах» и «челленджерах», а теперь в другой фазе карьеры.

— Цель — вернуться в топ-10?

— Да и нет … Конечно, это хорошее воспоминание — добраться туда, это было очень круто для меня, для всех усилий в жизни, но потом я понял, насколько важно наслаждаться карьерой, которую прохожу. Если сейчас я вернусь «всего» в топ-20, не буду смотреть на это как на что-то плохое, сейчас попасть в топ-20 — это реально жёсткий вызов. Конечно, хочу улучшить рейтинг и играть с лучшими, надеюсь, через пару месяцев получится, но, как я сказал: если не вернусь в топ-10, это не конец света.

— Есть игроки, которые после топ-10 говорят, что были счастливее на 15-м месте, 30-м или 60-м.

— Это сильно зависит от человека. Все мы, кто играет в теннис, очень конкурентны, всегда хочешь быть лучше остальных, выигрывать больше. Быть в топ-10 или топ-5 — это очень важное достижение для любого, но теперь, в 30 лет, я понимаю, что рейтинг — это не всё, — приводит слова Берреттини Punto de Break.