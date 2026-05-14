Янник Синнер — Андрей Рублёв: россиянин проиграл первый сет 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 14 мая, на грунтовых кортах «Мастерса» в Риме (Италия) проходят матчи 1/4 финала. 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. После первого сета счёт 6:2 в пользу итальянца.

Теннисисты провели на корте 38 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Янника Синнера в Риме.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.