Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафин — Рублёву в матче с Синнером: поверь, что можешь выиграть, элементарно обыграть его

Сафин — Рублёву в матче с Синнером: поверь, что можешь выиграть, элементарно обыграть его
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин поговорил со своим подопечным российским теннисистом Андреем Рублёвым по ходу его матча с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Поверь, что ты можешь выиграть, ты можешь элементарно обыграть его», — сказал Сафин во время первого сета.

Первый сет 1/4 финала между Синнером и Рублёвым продлился 38 минут. Россиянин уступил со счётом 2:6. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Синнера и Рублёва — 7-3 в пользу Янника. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025, где Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
МиДи рвутся в 1/2 финала Рима! Ждём Медведева, Рублёв уступил Синнеру. LIVE!
Live
МиДи рвутся в 1/2 финала Рима! Ждём Медведева, Рублёв уступил Синнеру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android