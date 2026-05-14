Сафин — Рублёву в матче с Синнером: поверь, что можешь выиграть, элементарно обыграть его
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин поговорил со своим подопечным российским теннисистом Андреем Рублёвым по ходу его матча с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Поверь, что ты можешь выиграть, ты можешь элементарно обыграть его», — сказал Сафин во время первого сета.
Первый сет 1/4 финала между Синнером и Рублёвым продлился 38 минут. Россиянин уступил со счётом 2:6. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встреч Синнера и Рублёва — 7-3 в пользу Янника. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025, где Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.
Комментарии
- 14 мая 2026
-
16:05
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:52
-
14:14
-
13:57
-
13:49
-
13:19
-
13:03
-
12:47
-
11:03
-
10:52
-
10:47
-
09:40
-
09:26
-
08:30
-
03:24
-
03:18
-
03:12
-
01:19
-
00:50
-
00:44
-
00:42
-
00:36
-
00:27
-
00:20
- 13 мая 2026
-
23:43
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:00
-
22:55
-
22:47