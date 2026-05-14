Сафин — Рублёву в матче с Синнером: поверь, что можешь выиграть, элементарно обыграть его

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин поговорил со своим подопечным российским теннисистом Андреем Рублёвым по ходу его матча с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме.

«Поверь, что ты можешь выиграть, ты можешь элементарно обыграть его», — сказал Сафин во время первого сета.

Первый сет 1/4 финала между Синнером и Рублёвым продлился 38 минут. Россиянин уступил со счётом 2:6.

Счёт личных встреч Синнера и Рублёва — 7-3 в пользу Янника. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025, где Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.