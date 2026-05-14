Мартин Ландалус — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Риме

Сегодня, 14 мая, на грунтовых кортах «Мастерса» в Риме, Италия, проходят матчи 1/4 финала. Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-й в рейтинге).

Теннисисты впервые сразятся друг с другом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Мартин Ландалус — Даниил Медведев. Победитель этого матча в 1/2 финала соревнований встретится с лидером рейтинга ATP Янником Синнером.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участия в турнире из-за обострившейся травмы запястья.