Андрей Рублёв проиграл Яннику Синнеру и не смог выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Риме
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/4 финала он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Андрей Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Синнера два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).
