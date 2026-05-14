Андрей Рублёв проиграл Яннику Синнеру и не смог выйти в 1/2 финала «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме (Италия). В 1/4 финала он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Рублёв один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Синнера два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).