Сафин — Рублёву: не могу понять, почему ты не можешь понять, что можешь его обыграть

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин обратился к своему подопечному российскому теннисисту Андрею Рублёву во время матча 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме (Италия). Сафин выразил недоумение, почему Рублёв не может понять, что способен обыграть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Я не могу понять, почему ты не можешь понять, что ты можешь его обыграть, *****», — сказал Сафин.

Ранее во время первого сета Сафин сказал Рублёву, что он элементарно может обыграть Синнера.

Первый сет 1/4 финала между Синнером и Рублёвым продлился 38 минут. Россиянин уступил со счётом 2:6. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Синнера и Рублёва — 7-3 в пользу Янника. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025, где Синнер одержал победу со счётом 6:1, 6:3, 6:4.