Янник Синнер побил рекорд Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 32-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю он обошёл 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича (31) и установил самую длинную победную серию среди всех игроков в истории этого формата.

Свою рекордную победу Синнер одержал над 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).

