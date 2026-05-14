«Играю ради собственной истории». Синнер — о том, что побил рекорд Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что побил рекорд 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах». На счету Синнера 32 победы, у Джоковича — 31.

— 32 победы подряд на «Мастерсах». Это ещё один рекорд. Ты только что обошёл Новака. Не знаю, насколько это для тебя важно, но расскажи об эмоциональной нагрузке, которая это требует, а также о физической.

— Трудно сказать. Не играю ради рекордов. Я играю ради своей собственной истории. В то же время это много для меня значит, но завтра новый соперник. Мы будем играть в других условиях. Это будет ночной матч. Посмотрим. Сейчас для меня высший приоритет — постараться максимально восстановиться физически. Посмотрим, как пойдёт. Эмоционально играть здесь, дома, отнимает много сил. В то же время я определённо постараюсь выложиться на все 100. Посмотрим, что получится. В любом случае для меня это выигрышная ситуация. Сегодня был хороший день, — сказал Синнер в интервью на корте.