«Играю ради собственной истории». Синнер — о том, что побил рекорд Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что побил рекорд 24-кратного победителя ТБШ серба Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах». На счету Синнера 32 победы, у Джоковича — 31.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— 32 победы подряд на «Мастерсах». Это ещё один рекорд. Ты только что обошёл Новака. Не знаю, насколько это для тебя важно, но расскажи об эмоциональной нагрузке, которая это требует, а также о физической.
— Трудно сказать. Не играю ради рекордов. Я играю ради своей собственной истории. В то же время это много для меня значит, но завтра новый соперник. Мы будем играть в других условиях. Это будет ночной матч. Посмотрим. Сейчас для меня высший приоритет — постараться максимально восстановиться физически. Посмотрим, как пойдёт. Эмоционально играть здесь, дома, отнимает много сил. В то же время я определённо постараюсь выложиться на все 100. Посмотрим, что получится. В любом случае для меня это выигрышная ситуация. Сегодня был хороший день, — сказал Синнер в интервью на корте.
- 14 мая 2026
-
16:12
-
16:05
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:52
-
14:14
-
13:57
-
13:49
-
13:19
-
13:03
-
12:47
-
11:03
-
10:52
-
10:47
-
09:40
-
09:26
-
08:30
-
03:24
-
03:18
-
03:12
-
01:19
-
00:50
-
00:44
-
00:42
-
00:36
-
00:27
-
00:20
- 13 мая 2026
-
23:43
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:00
-
22:55