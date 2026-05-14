«Мы оба не сыграли на пике». Синнер — о победе над Рублёвым на «Мастерсе» в Риме

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«Я чувствовал, что немного ветрено. Очень сложные условия. Он очень опасный игрок, когда играет на высшем уровне. Очень трудно его одолеть. Я чувствовал, что сегодня мы оба не сыграли на пике. Но в то же время условия здесь очень тяжёлые. Постарался адаптироваться как мог. Конечно, я счастлив. Это особенный турнир для меня. Теперь постараюсь максимально восстановиться физически к завтра. Посмотрим, что будет», — сказал Синнер в интервью на корте.