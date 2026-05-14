Синнер уступает только Надалю по количеству побед в первых 150 матчах на «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 121 победу в 150 матчах ATP-1000. Только у Рафаэля Надаля (123) больше побед в его первых 150 таких встречах с момента введения формата в 1990 году.

Свою 121-ю победу на «Мастерсах» Синнер одержал над 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Итальянец также обошёл серба Новака Джоковича по количеству побед на турнирах ATP-1000 подряд.

За выход в финал соревнований в Риме Янник Синнер поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Мартин Ландалус (Испания).