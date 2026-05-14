Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Риме

Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Риме
Комментарии

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия, среди пар.

Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 15:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 11
6 		3 0 9
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Эйжа Мухаммад
США
Эйжа Мухаммад
А. Данилина Э. Мухаммад

В матче 1/4 финала соревнований Андреева и Шнайдер со счётом 4:6, 6:3, [11:9] обыграли дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Эйжа Мухаммад (США) (6).

Встреча дуэтов продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Мирра и Диана один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Данилиной и Мухаммад ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал соревнований в Риме Андреева и Шнайдер сразятся с парой Сторм Хантер (Австралия) и Джессики Пегулы (США).

Сетка парного турнира WTA-1000 в Риме
Материалы по теме
МиДи вышли в 1/2 финала Рима! Ждём Медведева, Рублёв уступил Синнеру. LIVE!
Live
МиДи вышли в 1/2 финала Рима! Ждём Медведева, Рублёв уступил Синнеру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android