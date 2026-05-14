Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Риме

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в парном разряде российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия, среди пар.

В матче 1/4 финала соревнований Андреева и Шнайдер со счётом 4:6, 6:3, [11:9] обыграли дуэт Анна Данилина (Казахстан)/Эйжа Мухаммад (США) (6).

Встреча дуэтов продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Мирра и Диана один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Данилиной и Мухаммад ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал соревнований в Риме Андреева и Шнайдер сразятся с парой Сторм Хантер (Австралия) и Джессики Пегулы (США).