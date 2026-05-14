Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Риме, уверенно обыграв Кырстю

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В полуфинальном матче Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 обыграла 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).
Встреча Гауфф с Кырстей продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Кори ни раз не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Сораны три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Отметим, что Гауфф второй год подряд вышла в финал Рима. В прошлом году она уступила в нём Жасмин Паолини.
За титул в Риме Гауфф сразится с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Элина Свитолина (Украина, 7).
