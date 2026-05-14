Появилось фото платья Елены Рыбакиной для выступления на «Ролан Гаррос» — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина представила свою форму, в которой выступит на Открытом чемпионате Франции – 2026. Соответствующими фотографиями поделился экипировщик теннисистки – японский бренд Yonex, амбассадором которого Елена является.

Фото: Yonex

Лучшим достижением Рыбакиной на грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» является четвертьфинальный раунд. Елена дошла до него дважды: в 2021 и 2024 годах.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Его действующей чемпионкой является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.

