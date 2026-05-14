«Синнер в тебя больше верит, чем ты в себя». Марат Сафин — Рублёву по ходу матча в Риме
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин по ходу матча Андрея Рублёва, в тренерский штаб которого он входит, с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером активно мотивировал россиянина.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Окончен
2 : 0
Андрей Рублёв
«Когда он тебе скидывает короткий, готовься сразу. Не #########! Ты можешь его обыграть, не торопясь, но поддавливая. Давай, давай. Шагом вперёд. Он в тебя больше верит, чем ты в себя, ###!» — сказал Сафин по ходу матча. Его слова попали в трансляцию.
Победить Синнера Рублёву не удалось. Андрей проиграл Яннику со счётом 2:6, 4:6 в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме.
- 14 мая 2026
