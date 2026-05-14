«Синнер в тебя больше верит, чем ты в себя». Марат Сафин — Рублёву по ходу матча в Риме

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин по ходу матча Андрея Рублёва, в тренерский штаб которого он входит, с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером активно мотивировал россиянина.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
«Когда он тебе скидывает короткий, готовься сразу. Не #########! Ты можешь его обыграть, не торопясь, но поддавливая. Давай, давай. Шагом вперёд. Он в тебя больше верит, чем ты в себя, ###!» — сказал Сафин по ходу матча. Его слова попали в трансляцию.

Победить Синнера Рублёву не удалось. Андрей проиграл Яннику со счётом 2:6, 4:6 в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме.

Рублёв не смог остановить Синнера в Риме. Андрей проиграл Яннику третий матч подряд
