Андрей Рублёв рассказал, почему против Янника Синнера так тяжело играть

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения (2:6, 4:6) от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) рассказал, какие чувства испытывает игрок, когда встречается с итальянцем на пике его формы.
– Можешь объяснить, насколько удушающим бывает играть против Синнера? Как это чувствуется?
– Да не удушающее это чувство. Это понимание, что концентрация нужна, чтобы вот этот уровень поддерживать. Например, когда ты играешь против другого игрока, допустим, подаёшь, тебя приняли, ты неудачно сыграл, ошибся. 0:15 сразу. То есть тот игрок ничего не сделал, ты сам ошибся. Потом подал подачу, тот игрок его ободом сорвал, по 15. С Янником такое не бывает. Ты с первого сам не попал, потом, если ты подал, то тебе всегда приём прилетит под заднюю линию, и, если ты хорошо не сыграешь, вот уже 0:30 ниоткуда. Вот и всё, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
- 14 мая 2026
