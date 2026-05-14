Андрей Рублёв поделился настроем на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения (2:6, 4:6) от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) поделился настроением на выступление на «Ролан Гаррос» — 2026.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Ничего до «Ролан Гаррос» играть не буду. Да не знаю, буду продолжать работать. В этот раз с Синнером уже хотя бы какие-то были розыгрыши. Не могу сказать, что я как-то играл феерично, но были хотя бы розыгрыши, уже где-то поддавливал, где-то что-то сам создавал, потому что в том году в Париже он как бы просто прошёл мимо меня. Там неважно, что я делал, вообще даже незаметно было, поэтому потихоньку куда-то двигаюсь.

Моя позиция про бойкот «Ролан Гаррос»? Посмотрим, как всё сложится, думаю, что всё-таки найдут общий язык с игроками», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

