Андрей Рублёв поделился настроем на «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения (2:6, 4:6) от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) поделился настроением на выступление на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Ничего до «Ролан Гаррос» играть не буду. Да не знаю, буду продолжать работать. В этот раз с Синнером уже хотя бы какие-то были розыгрыши. Не могу сказать, что я как-то играл феерично, но были хотя бы розыгрыши, уже где-то поддавливал, где-то что-то сам создавал, потому что в том году в Париже он как бы просто прошёл мимо меня. Там неважно, что я делал, вообще даже незаметно было, поэтому потихоньку куда-то двигаюсь.

Моя позиция про бойкот «Ролан Гаррос»? Посмотрим, как всё сложится, думаю, что всё-таки найдут общий язык с игроками», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».