«Я была в розыгрыше от вылета». Кори Гауфф прокомментировала выход в финал турнира в Риме

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В полуфинальном матче Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).

– Как менялся твой настрой по ходу турнира? Получалось ли больше наслаждаться борьбой на корте?

– Да, я получала удовольствие. Первые несколько кругов были очень тяжёлыми. Такие матчи нужно просто пережить. В одном из них я была в одном розыгрыше от вылета. Поэтому сейчас очень благодарна за то, что вышла в финал. Мне кажется, после каждого поединка я чему-то училась, что-то брала для себя. И, думаю, сегодня это было заметно, — сказала Гауфф в интервью на корте.

За титул в Риме Гауфф сразится с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша) — Элина Свитолина (Украина, 7).