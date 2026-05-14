Кори Гауфф повторила достижения Винус и Серены Уильямс в Риме
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей в истории американкой, которой удалось два раза подряд выйти в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Opta Ace. Гауфф тем самым повторила достижения своих легендарных соотечественниц Винус (1998-1999 годы) и Серены (2013-2014 годы) Уильямс.
В полуфинальном поединке Рима-2026 Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).
Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
В прошлогоднем финале турнира в Риме Гауфф уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 мая 2026
-
20:27
-
19:51
-
19:40
-
19:33
-
19:19
-
18:58
-
18:47
-
18:31
-
18:06
-
17:36
-
17:14
-
17:00
-
16:57
-
16:12
-
16:05
-
15:57
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:52
-
14:14
-
13:57
-
13:49
-
13:19
-
13:03
-
12:47
-
11:03
-
10:52
-
10:47
-
09:40
-
09:26
-
08:30
-
03:24
-
03:18
-
03:12