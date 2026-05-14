Гауфф обошла Швёнтек по победам на грунтовых WTA-1000 до 23 лет, Андреева идёт третьей
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 34-й матч на грунтовых турнирах категории WTA-1000.
Это произошло в полуфинальном поединке «тысячника» в Риме. Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).
Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Кори Гауфф
Благодаря этой победе Гауфф вышла на чистое первое место по количеству побед на грунтовых турнирах WTA-1000 среди игроков, не достигших 23 лет, с момента введения данного формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.
Лидеры по победам на грунтовых турнирах WTA-1000 до достижения 23 лет (с 2009 года):
- Кори Гауфф (США) – 34.
- Ига Швёнтек (Польша) – 33.
- Мирра Андреева (Россия) – 21.
- Виктория Азаренко (Беларусь) – 18.
- Каролина Возняцки (Дания) – 16.
