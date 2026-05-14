Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф обошла Швёнтек по победам на грунтовых WTA-1000 до 23 лет, Андреева идёт третьей

Гауфф обошла Швёнтек по победам на грунтовых WTA-1000 до 23 лет, Андреева идёт третьей
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла 34-й матч на грунтовых турнирах категории WTA-1000.

Это произошло в полуфинальном поединке «тысячника» в Риме. Гауфф (3) со счётом 6:4, 6:3 одолела 27-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (26).

Рим (ж). 1/2 финала
14 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Благодаря этой победе Гауфф вышла на чистое первое место по количеству побед на грунтовых турнирах WTA-1000 среди игроков, не достигших 23 лет, с момента введения данного формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Лидеры по победам на грунтовых турнирах WTA-1000 до достижения 23 лет (с 2009 года):

  1. Кори Гауфф (США) – 34.
  2. Ига Швёнтек (Польша) – 33.
  3. Мирра Андреева (Россия) – 21.
  4. Виктория Азаренко (Беларусь) – 18.
  5. Каролина Возняцки (Дания) – 16.
Сетка турнира WTA-1000 в Риме
Календарь турнира WTA-1000 в Риме
Материалы по теме
Медведев потерял сет на пути к 1/2 финала Рима! Рублёв уступил, МиДи победили. LIVE!
Live
Медведев потерял сет на пути к 1/2 финала Рима! Рублёв уступил, МиДи победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android