Мартин Ландалус — Даниил Медведев: россиянин проиграл стартовый сет со счётом 1:6 в Риме

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Стартовая партия продлилась 25 минут и закончилась со счётом 6:1 в пользу испанца.

В рамках партии Медведев допустил девять невынужденных ошибок против четырёх у соперника и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Победитель данного поединка в полуфинале Рима сыграет с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.