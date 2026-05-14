Мартин Ландалус — Даниил Медведев: матч россиянина в 1/4 финала Рима прерван из-за ливня

Матч чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия, прерван из-за начавшегося ливня во время второго сета поединка. Сет остановили при счёте 3:2 (30:40) в пользу Медведева. Теннисисты покинули корт.

Отметим, что стартовую партию матча со счётом 6:1 выиграл Ландалус.

Победитель данного поединка в полуфинале Рима сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.