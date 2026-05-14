Мартин Ландалус — Даниил Медведев: россиянин сравнял счёт четвертьфинала турнира в Риме

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Вторая партия продлилась 48 минут и закончилась со счётом 6:4 в пользу Медведева. Тем самым россиянин сравнял счёт поединка.

В рамках второго сета Медведев реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ландалуса два реализованных брейк-пойнта из трёх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мартин Ландалус – Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Победитель данного поединка в полуфинале Рима сыграет с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.