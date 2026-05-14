«Давай борись». Жена Даниила Медведева обратилась к нему по ходу матча с Ландалусом в Риме

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, активно поддерживает супруга по ходу его матча с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

При счёте 3:2 (0:30) во втором сете встречи Медведев активно жаловался на то, что его соперник постоянно попадает в линию. Дарья попыталась сместить фокус внимания Даниила.

«Нам это неважно. Да? Мы каждый мяч играем, пожалуйста. Давай борись. За каждый мяч», — сказала Дарья супругу, момент попал в трансляцию.

