«Почему твоя штука не работает?» Медведев вступил в диалог с женой по ходу матча в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вступил в диалог со своей женой Дарьей по ходу своего матча с 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира) в рамках четвертьфинала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

Это произошло после того, как Медведев проиграл стартовый гейм третьего сета на своей подаче.

Даниил. Давай скажи мне, почему не работает? Почему не работает?

Дарья. Давай, давай, следующий гейм, каждый мяч.

Даниил. Почему твоя штука не работает?

Дарья. Что?

Даниил. Почему твоя штука не работает? Я просто подачу подаю, она не попадает.

Дарья. Подброс на себя.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мартин Ландалус – Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.