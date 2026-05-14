Главная Теннис Новости

Рублёв: есть желание доказать, что с Сафиным тоже могу добиться серьёзного результата

Рублёв: есть желание доказать, что с Сафиным тоже могу добиться серьёзного результата
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения (2:6, 4:6) от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о том, что на соревнованиях его сопровождал двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

– Андрей, расскажи о работе с Маратом. Ты провёл несколько турниров без него, а сейчас он снова рядом. Чем отличаются турниры с ним и без него? Спокойнее ли тебе, когда он рядом?
– Когда как. Тяжело сравнивать, потому что у каждого тренера свой подход. Взгляды у них в целом одинаковые, однако способы донести мысли разные. Поэтому и ощущения разные, когда Марат рядом и когда его нет.

Понятно, что с Маратом есть большое спокойствие и намного больше уверенности. Но при этом, возможно, появляется и больше ответственности. Хочется хорошо сыграть именно с ним. Потому что с другими членами команды у меня уже были хорошие результаты – и турниры выигрывал, и хорошие матчи проводил. А с Маратом мы уже год работаем, и пока такого не было. Поэтому есть внутреннее желание доказать и самому себе, что мы тоже можем вместе добиться серьёзного результата. По сути, это наш первый четвертьфинал, где на турнире был именно Марат, — приводит слова Рублёва Sports.ru.

