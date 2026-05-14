Даниил Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Окончен
1 : 2
Даниил Медведев
В матче 1/4 финала Рима Медведев (7) со счётом 1:6, 6:4, 7:5 одержал победу над 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL). Отметим, что в решающем сете Медведев проигрывал со счётом 1:3.
Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа 24 минуты. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Ландалуса три эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
За выход в финал турнира в Риме Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).
