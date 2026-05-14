Даниил Медведев одержал 50-ю победу на грунте на уровне ATP

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 50-ю победу на грунте на уровне ATP (при 37 поражениях).

Юбилейную победу на не самом любимом своём покрытии Медведев одержал в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. Медведев (7) со счётом 1:6, 6:4, 7:5 обыграл 20-летнего испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира, LL).

Для Медведева полуфинал в Риме станет четвёртым на грунте на уровне ATP в карьере и первым – с момента титула в Риме-2023.

За выход в финал турнира в Риме-2026 Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).