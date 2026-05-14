Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга благодаря выходу в полуфинал Рима
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поднялся на восьмую строчку лайв-рейтинга ATP благодаря выходу в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.
С восьмой позиции мирового рейтинга Медведев сдвинул австралийца Алекса де Минора, который в Риме проиграл Маттео Арнальди во втором круге. Сейчас у Даниила 3760 очков. В случае выхода в финал текущих соревнований он гарантированно может обойти в рейтинге ещё и американца Тейлора Фрица (3770 очков).
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
Даниил Медведев
За выход в финал турнира в Риме-2026 Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).
14 мая 2026
