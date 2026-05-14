Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга благодаря выходу в полуфинал Рима

Медведев поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга благодаря выходу в полуфинал Рима
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поднялся на восьмую строчку лайв-рейтинга ATP благодаря выходу в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

С восьмой позиции мирового рейтинга Медведев сдвинул австралийца Алекса де Минора, который в Риме проиграл Маттео Арнальди во втором круге. Сейчас у Даниила 3760 очков. В случае выхода в финал текущих соревнований он гарантированно может обойти в рейтинге ещё и американца Тейлора Фрица (3770 очков).

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За выход в финал турнира в Риме-2026 Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).

Сетка «Мастерса» в Риме
Календарь «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Даниил Медведев одержал 50-ю победу на грунте на уровне ATP
Материалы по теме
Медведев ворвался в 1/2 финала Рима! МиДи тоже победили, Рублёв выбыл. LIVE!
Live
Медведев ворвался в 1/2 финала Рима! МиДи тоже победили, Рублёв выбыл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android