Даниил Медведев прокомментировал свой камбэк в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. В матче 1/4 финала Медведев (7) со счётом 1:6, 6:4, 7:5 одержал победу над 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL).
– К концу матча возникло ощущение, что вы играли на чрезвычайно высоком уровне. Насколько это придаёт вам уверенности перед самым сложным испытанием в теннисе на данный момент (речь о предстоящем матче с Янником Синнером в полуфинале Рима. – Прим. «Чемпионата»)?
– Думаю, последние два матча я провёл великолепно. Первый сет сегодня, конечно, мог бы сыграть лучше, потому что я проиграл его со счётом 1:6. В то же время не думаю, что я мог там что-то существенно изменить. А третий сет был действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце. Мне показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения, — сказал Медведев в интервью на корте.
