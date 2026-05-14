Даниил Медведев прокомментировал свой камбэк в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Даниил Медведев прокомментировал свой камбэк в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия. В матче 1/4 финала Медведев (7) со счётом 1:6, 6:4, 7:5 одержал победу над 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL).

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 20:10 МСК
Мартин Ландалус
Испания
Мартин Ландалус
М. Ландалус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
1 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– К концу матча возникло ощущение, что вы играли на чрезвычайно высоком уровне. Насколько это придаёт вам уверенности перед самым сложным испытанием в теннисе на данный момент (речь о предстоящем матче с Янником Синнером в полуфинале Рима. – Прим. «Чемпионата»)?
– Думаю, последние два матча я провёл великолепно. Первый сет сегодня, конечно, мог бы сыграть лучше, потому что я проиграл его со счётом 1:6. В то же время не думаю, что я мог там что-то существенно изменить. А третий сет был действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце. Мне показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения, — сказал Медведев в интервью на корте.

